Нармания объяснил, чем обусловлен рост тарифов на электроэнергию в Грузии

Повышение тарифов служит бесперебойной работе системы и снижению количества аварий, заявил глава регулятора 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T18:02+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Рост тарифов на электроэнергию в Грузии обусловлен увеличением потребления, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания. Потребительские тарифы в столице и регионах повышаются на пять тетри, тогда как для коммерческого сектора – в зависимости от уровня напряжения – рост составит от 4 до 6 тетри. В Тбилиси новый тариф заработает с 1 апреля, а в регионах – с 1 июля. По его словам, повышение тарифов служит бесперебойной работе системы и снижению количества аварий. "Выяснилось, что количество аварий увеличивается по ряду направлений. В результате полевого мониторинга технического отдела было установлено, что состояние инфраструктуры ухудшается из года в год. Два года назад было принято решение увеличить объем инвестиций, и эта тенденция сохраняется", – добавил Нармания. По его словам, установленный тариф сохранится на протяжении нескольких лет. Согласно новому тарифу, тем, кто расходует до 101 кВт⋅ч в месяц, цену повысят с 15,04 до 20,04 тетри ($0,07) за кВт⋅ч. Для тех, кто расходует 101-301 кВт⋅ч – с 19,05 до 24,05 тетри ($0,09). Тем, кто превышает 301 кВт⋅ч – с 23,54 до 28,54 тетри ($0,11).

