Нармания объяснил, чем обусловлен рост тарифов на электроэнергию в Грузии
Повышение тарифов служит бесперебойной работе системы и снижению количества аварий, заявил глава регулятора 30.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-30T17:11+0400
грузия, экономика, новости, давид нармания, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию
17:11 30.03.2026 (обновлено: 18:02 30.03.2026)
Повышение тарифов служит бесперебойной работе системы и снижению количества аварий, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Рост тарифов на электроэнергию в Грузии обусловлен увеличением потребления, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.
Потребительские тарифы в столице и регионах повышаются на пять тетри, тогда как для коммерческого сектора – в зависимости от уровня напряжения – рост составит от 4 до 6 тетри. В Тбилиси новый тариф заработает с 1 апреля, а в регионах – с 1 июля.
"Учитывается рост цен на энергоносители и зависимость страны от импорта электроэнергии в осенне-зимние месяцы. Кроме того, определен оптимальный объем инвестиций с целью постепенного снижения количества аварий в сети и повышения качества электроснабжения как населения, так и коммерческого сектора", – сказал Нармания.
По его словам, повышение тарифов служит бесперебойной работе системы и снижению количества аварий.
"Выяснилось, что количество аварий увеличивается по ряду направлений. В результате полевого мониторинга технического отдела было установлено, что состояние инфраструктуры ухудшается из года в год. Два года назад было принято решение увеличить объем инвестиций, и эта тенденция сохраняется", – добавил Нармания.
По его словам, установленный тариф сохранится на протяжении нескольких лет.
Согласно новому тарифу, тем, кто расходует до 101 кВт⋅ч в месяц, цену повысят с 15,04 до 20,04 тетри ($0,07) за кВт⋅ч. Для тех, кто расходует 101-301 кВт⋅ч – с 19,05 до 24,05 тетри ($0,09). Тем, кто превышает 301 кВт⋅ч – с 23,54 до 28,54 тетри ($0,11).