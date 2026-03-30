Новая клиника ментального здоровья открылась в Тбилиси
Клиника ориентирована на индивидуальные потребности пациентов и предоставляет комплексные услуги 30.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Университетская клиника ментального здоровья, соответствующая современным стандартам, открылась в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.
Клиника будет функционировать при Тбилисском государственном медицинском университете.
Выступая на церемонии открытия, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе подчеркнул важность развития и расширения доступности услуг в области психического здоровья.
Он также отметил, что новая университетская клиника будет играть важную роль в обеспечении качественного обслуживания пациентов и укреплении медицинского образования.
Университетская клиника ментального здоровья объединяет более 100 специалистов различных профилей. Клиника ориентирована на индивидуальные потребности пациентов и предоставляет комплексные услуги.
На первом этапе клиника будет оказывать пациентам амбулаторные услуги. Параллельно ведется процесс лицензирования стационарного отделения.