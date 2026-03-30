https://sputnik-georgia.ru/20260330/premer-gruzii-i-gossekretar-ssha-obsudili-po-telefonu-bezopasnost-na-kavkaze-297880723.html

Премьер Грузии и госсекретарь США обсудили по телефону безопасность на Кавказе

Премьер Грузии и госсекретарь США обсудили по телефону безопасность на Кавказе

Sputnik Грузия

На минувшей неделе в Тбилиси с визитом находился представитель Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли

2026-03-30T21:28+0400

2026-03-30T21:28+0400

2026-03-30T23:50+0400

грузия

новости

политика

сша

ираклий кобахидзе

марко рубио

госдепартамент сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250074042_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_e7b290e3772919c97cfd4c8d9e25b87a.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Безопасность на Кавказе и в Черноморском регионе обсудили во время телефонного разговора премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в Госдепе. На минувшей неделе в Тбилиси с визитом находился представитель Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли и американские инвесторы. Внимание было уделено Среднему коридору и роли Грузии как регионального связующего звена и транспортного узла. "Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе безопасность на Кавказе и в Черноморском регионе", – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Томми Пиготта. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, марко рубио, госдепартамент сша