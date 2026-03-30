Рейд российских морпехов в тылу ВСУ – участники рассказали подробности

После того, как у россиян закончились припасы, все необходимое им привезли украинцы на американском броневике

2026-03-30T18:23+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Военнослужащие морской пехоты РФ, которые в составе группы несколько недель действовали в тылу противника, захватили блиндаж ВСУ и по приказу командования остались на позиции вместе с пленными украинскими солдатами.Морпехи атаковали блиндаж, когда боевики ВСУ стали выпивать на позиции, один из них, к тому же, отлучился в туалет. Подробности захвата рассказал командир взвода 336-го полка 120-й дивизии, действующей в интересах группировки "Центр".По его словам, когда противники остались без боеприпасов, то решили сдаться.Затем морпехи получили приказ остаться на позиции и слушать радиообмен ВСУ. При этом плененные украинские бойцы докладывали своим, что у них все без происшествий. Россияне же в течение недели получали из эфира ценную информацию о передвижении сил ВСУ.Через несколько дней запас питания и воды в блиндаже иссяк. Тогда пленники запросили по рации снабжение у своих. Вскоре на точку примерно в километре от блиндажа приехала боевая бронированная машина MaxxPro производства США.За оставленным в точке продовольствием успешно сходили, причем по открытой местности, пленный украинец и российский морпех, переодетый в форму ВСУ.Командир взвода также добавил, что пока не могли отправить захваченных пленных в тыл, пришлось много беседовать с ними, в том числе обсуждали, как обстоят дела в России.Он также уточнил, что россияне отправили пленных в тыл, когда подошли основные силы ВС РФ. При этом украинцы оказывали помощь в эвакуации раненых с передовой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

