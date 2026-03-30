Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов

Действующий чемпион мира находится на вершине рейтинга с 212 очками 30.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе по-прежнему возглавляет рейтинг Международной федерации фехтования. Действующий чемпион мира находится на вершине рейтинга с 212 очками, опережая своего главного соперника, француза Жана-Филиппа Патриса, на 26 очков. 32-летний Базадзе упустил первенство в рейтинге после выступления на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он начал выступление на Олимпиаде с победы над мексиканским спортсменом со счетом 15:6, но в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15 и выбыл из Олимпиады. После этого саблист решил взять вынужденный перерыв и вернулся к соревнованиям лишь весной 2025 года. В июле 2025 года Базадзе впервые выиграл чемпионат мира, который проходил в Тбилиси.

