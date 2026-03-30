https://sputnik-georgia.ru/20260330/sandro-bazadze-vozglavlyaet-mirovoy-reyting-sablistov-297881094.html
Сандро Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов
Sputnik Грузия
Действующий чемпион мира находится на вершине рейтинга с 212 очками 30.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-30T23:56+0400
спорт
новости
грузия
сандро базадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/05/293184764_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ed4c55feda845a418fc6f8a647e8f447.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе по-прежнему возглавляет рейтинг Международной федерации фехтования. Действующий чемпион мира находится на вершине рейтинга с 212 очками, опережая своего главного соперника, француза Жана-Филиппа Патриса, на 26 очков. 32-летний Базадзе упустил первенство в рейтинге после выступления на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он начал выступление на Олимпиаде с победы над мексиканским спортсменом со счетом 15:6, но в 1/8 финала уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15 и выбыл из Олимпиады. После этого саблист решил взять вынужденный перерыв и вернулся к соревнованиям лишь весной 2025 года. В июле 2025 года Базадзе впервые выиграл чемпионат мира, который проходил в Тбилиси.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/05/293184764_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_fcbc673a207f5315275861afb27428a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, сандро базадзе
22:46 30.03.2026 (обновлено: 23:56 30.03.2026)
