https://sputnik-georgia.ru/20260330/storonniki-neonatsizma-zaderzhany-v-tbilisi-sredi-obvinyaemykh-sem-nesovershennoletnikh-297880936.html

Сторонники неонацизма задержаны в Тбилиси: среди обвиняемых семь несовершеннолетних

Сторонники неонацизма задержаны в Тбилиси: среди обвиняемых семь несовершеннолетних

Sputnik Грузия

Во время нападений на жертв члены радикальной группы грабили их и вымогали деньги 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T22:04+0400

2026-03-30T22:04+0400

2026-03-30T23:54+0400

грузия

новости

происшествия

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284459300_0:133:2236:1391_1920x0_80_0_0_8fa0f45fbfbb36496a357cd4d1331aae.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тринадцать сторонников неонацистских группировок с фашистской идеологией, среди которых семеро несовершеннолетних, задержаны в Тбилиси по обвинению в физическом и психологическом насилии, заявил директор Тбилисского департамента полиции Важа Сирадзе на брифинге. В результате следственных действий, проводившихся в течение нескольких месяцев, было установлено, что члены группировок называли себя неонацистами и руководствовались фашистской идеологией. Кроме того, во время нападений на жертв члены радикальной группы грабили их и вымогали деньги. Члены группировки снимали сцены насилия, пытки, унижения на телефоны и целенаправленно публиковали их на различных интернет-платформах. Примечательно, что, исходя из конфликта интересов и разногласий, члены различных неонацистских групп также жестоко нападали друг на друга, что подтверждается доказательствами, полученными в рамках текущего расследования. В результате пострадали около десяти человек, в том числе двое несовершеннолетних. В ходе обысков были изъяты огнестрельное оружие, звуковое и холодное оружие, нацистская символика, мобильные телефоны, маски и электронное оборудование. Следствие ведется по пяти статьям УК Грузии. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, еще четверым фигурантам, уже находящимся в исправительном учреждении за аналогичное преступление, предъявят дополнительные обвинения. Несколько лидеров радикальных фашистских группировок уже отбывают наказание в исправительных учреждениях по аналогичным обвинениям. Вместе с ними несколько месяцев назад были арестованы еще 24 члена различных неонацистских группировок.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мвд грузии