Тарифы на электроэнергию в Тбилиси и регионах Грузии повышаются

Тарифы на электроэнергию в Тбилиси и регионах Грузии повышаются

Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии

2026-03-30T13:53+0400

2026-03-30T13:55+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Тбилиси и регионах страны повысится на 5 тетри, решение объявила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения. Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению (GNERC) на заседании 29 декабря приняла решение не повышать тарифы в течение последующих трех месяцев. В Тбилиси тарифы повысятся с 1 апреля, а в регионах – с 1 июля. В частности, тем, кто расходует до 101 кВт⋅ч в месяц, цену повысят с 15,04 до 20,04 тетри ($0,07) за кВт⋅ч. Для тех, кто расходует 101-301 кВт⋅ч – с 19,05 до 24,05 тетри ($0,09). Тем, кто превышает 301 кВт⋅ч – с 23,54 до 28,54 тетри ($0,11). Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тбилиси