В Грузии с 1 мая 2026 года увеличатся штрафы за нарушение правил дорожного движения

Управление транспортным средством без прав или без документов на машину повлечет за собой с 1 мая штраф в размере 100 лари вместо 10 лари

2026-03-30T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают увеличение штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения в Грузии, вступят в силу с 1 мая 2026 года. Согласно утвержденным парламентом в окончательном чтении поправкам, штрафы увеличатся за такие нарушения, как игнорирование ремня безопасности, превышение скорости, разговоры по мобильному телефону, вождение без прав, игнорирование правил дорожного движения, нарушение правил парковки и так далее. В частности, штраф за игнорирование ремня безопасности водителем и пассажиром на переднем сидении вырастет с 40 до 50 лари, а штраф за разговоры по мобильному телефону – с 30 до 50 лари. Управление транспортным средством без прав или без документов на машину повлечет за собой с 1 мая штраф в размере 100 лари вместо 10 лари. В 50 лари вместо 15 лари обойдется управление неисправным автомобилем, в том числе с неисправной тормозной, рулевой системами, вышедшими из строя в ночное время фарами и габаритными огнями, стеклоочистителями во время дождя или снега. Превышение скорости более чем на 15 км/ч, но менее чем на 40 км/ч обойдется водителям с 1 мая в 100 лари вместо 50 лари. В 50 лари вместо 20 лари обойдется водителям несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки, нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне и нарушение приоритетов правил дорожного движения. Участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению или мешающего ему, обойдется в 1 тысячу лари или водителя могут лишить прав на год. С 10 до 50 лари вырастет штраф за нарушение правил парковки в Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Поти, Зугдии, Ахалцихе, Озургети или на курорте Грузии. Парковка на тротуаре водителям обойдется в 10 лари в селах и мелких городах, в 100 лари – в Тбилиси Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Поти, Зугдии, Ахалцихе, Озургети или на курортах Грузии. Игнорирование знака "Стоянка у пожарного гидранта запрещена" обойдется же в любом населенном пункте в 200 лари. Также штрафом в 200 лари будет караться движение по встречке на выделенных для движения автобусов линиях. С 10 до 50 лари вырастет штраф за парковку в Батуми без оплаты стоимости стоянки. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

