https://sputnik-georgia.ru/20260330/vizit-konstantinopolskogo-patriarkha-varfolomeya-v-tbilisi-vyzval-obschestvennuyu-diskussiyu-297875507.html

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Тбилиси вызвал общественную дискуссию

30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T17:57+0400

общество

грузия

новости

тбилиси

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1e/297875140_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_117901ae999310b1eafd166e206fd605.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Приезд в Тбилиси Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с кончиной патриарха Грузинской православной церкви Илии II вызвал неоднозначную реакцию среди части верующих. В социальных сетях звучали как слова поддержки, так и критические оценки.Сторонники политического движения "Мдзлевели" ("Победоносец") провели молчаливую акцию под открытым небом. Участники держали плакаты с изображениями патриарха Илии II, патриарха Кирилла, а также других религиозных и общественных фигур. Присутствовали и критические лозунги в адрес патриарха Варфоломея.Подобные акции в Грузии проводились и ранее. В 2024-2025 годах отдельные представители духовенства и общественных организаций организовывали молитвенные собрания и митинги, в том числе у дипломатических представительств и государственных учреждений. В ходе этих мероприятий поднимались вопросы положения православных верующих на Украине, а также звучали призывы обратить внимание на церковные и гуманитарные аспекты данной темы.После акции состоялся круглый стол. Его организатор Лаша Ломидзе в своем выступлении подчеркнул значение единства и духовных ценностей."В эти непростые дни, по нашему мнению, особенно важно сохранять верность христианским идеалам и стремиться к единству. Патриарх Илия II на протяжении многих лет призывал к сплоченности общества и укреплению духовных основ. Его уход стал утратой не только для Грузии, но и для многих верующих за ее пределами", – сказал он.Говоря о визите патриарха Варфоломея, Ломидзе отметил, что его деятельность вызывает различные оценки в православном мире. При этом важно, чтобы подобные вопросы обсуждались в духе уважительного диалога."Мы хорошо знаем "деятельность" Варфоломея, поскольку он еретик, раскольник, нарушивший единство Русской православной церкви, что лишь углубило раздор между братьями", – подчеркнул Ломидзе.Организаторы считают, что у Грузии есть возможность развивать диалог с разными государствами, опираясь на общие духовные и культурные ценности. В этом контексте наследие патриарха Илии II, направленное на укрепление единства, остается особенно значимым.В целом участники встречи подчеркнули важность сдержанного и конструктивного обсуждения чувствительных тем, связанных с межцерковными отношениями и общественной повесткой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

