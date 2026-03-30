Зелёный Тбилиси: какие парки в столице самые популярные – видео
Тбилиси славится своими зелеными зонами, которые сочетают историческое наследие, ботаническое разнообразие и современные ландшафты 30.03.2026, Sputnik Грузия
19:59 30.03.2026 (обновлено: 20:35 30.03.2026)
Тбилиси славится своими зелеными зонами, которые сочетают историческое наследие, ботаническое разнообразие и современные ландшафты
Одним из самых известных считается парк Рике, расположенный на набережной в центре города. Это современный, красивый парк, где находится мост Мира и канатка к крепости Нарикала.
Парк Мтацминда также очень популярен среди тбилисцев и гостей города. Он расположен на самой высокой точке столицы – на горе, ставшей символом Тбилиси. Он известен великолепными видами, которые открываются на город, развлечениями и фуникулёром.
Парк Ваке – еще один из самых красивых в Тбилиси, которому в этом году исполнится 80 лет. Его отличает от других строгая геометрия, широкие аллеи, а также каскад, ведущий к расположенному неподалёку Черепашьему озеру.
В Тбилиси множество и других парков, расположенных как в центре столицы, так и на окраинах – городские власти особое внимание уделяют их развитию.