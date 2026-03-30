Жилой комплекс для вынужденных переселенцев строится в Рустави

Желающие получить квартиру в новом комплексе должны направить заявление в Агентство по делам вынужденных переселенцев

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Более 800 семей вынужденных переселенцев получат квартиры в новом жилом комплексе, строительство которого ведется в городе Рустави (около 30 км от Тбилиси), сообщили в Министерстве здравоохранения Грузии. Проект предусматривает строительство стадиона, детских площадок, мест для спортивных тренировок на территории жилого комплекса. Проведение работ финансируется из государственного бюджета. Стоимость проекта превышает 80 млн лари. Желающие получить квартиру в новом комплексе должны направить заявление в Агентство по делам вынужденных переселенцев. После этого каждой семье присвоят предварительный балл в соответствии с законодательством. После завершения рассмотрения заявлений комиссия определит, какое количество баллов будет подлежать дальнейшему мониторингу. Государство последние годы активно покупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает им в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

