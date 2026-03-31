Авторитетный футбольный инсайдер опроверг слухи о переходе Кварацхелия в "Арсенал"

Руководство ПСЖ намерено сохранить автора исторического гола в финале Лиги чемпионов 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T15:08+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не планирует летом вести переговоры с лондонским "Арсеналом" о продаже грузинского вингера Хвичи Кварацхелия, сообщил один из самых надежных источников трансферного рынка, итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.Ранее ряд источников, включая Football365 и The Independent, связывали интерес лондонского "Арсенала" с возможным переходом игрока, а сам Кварацхелия якобы был открыт этому предложению."Квара – капитан сборной Грузии, он играет блестяще и отлично справляется со своей работой в ПСЖ. Слухи об интересе “Арсенала” существуют, но, насколько я понимаю, все ясно: ПСЖ не собирается начинать переговоры по Кварацхелия летом", – подчеркнул Романо на своем YouTube-канале.Как отметил журналист, французский клуб ценит игрока за профессионализм, стабильность и отношение к делу.При этом СМИ продолжают обсуждать возможное напряжение в раздевалке, где некоторые партнеры по команде якобы критикуют Кварацхелия за индивидуальные решения в атаке. Сам футболист в интервью Le Parisien заявил, что чувствует себя счастливым в Париже.Примечательно, что во время товарищеского матча между сборными Грузии и Литвы, который состоялся 29 марта в Каунасе, местные фанаты встретили Кварацхелия с плакатами: "Хвича, переходи в "Арсенал", "Хвича, "Арсенал" ждет тебя!"Кварацхелия перешел в ПСЖ из "Наполи" в январе 2025 года. Вместе с "Пари Сен-Жермен" он выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне 2024/25. В финале парижане уверенно обыграли итальянский "Интер" со счетом 5:0, и Кварацхелия отметился голом в этом матче, став одним из ключевых героев триумфа.Это был первый титул Лиги чемпионов в истории ПСЖ, а Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, забившим в финале главного европейского клубного турнира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

