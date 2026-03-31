Басилашвили успешно выступает на турнире ATP в Будапеште

Басилашвили в настоящее время занимает 134 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили одержал победу в двух матчах квалификации турнира в Бухаресте ATP 250 и сыграет в основной сетке соревнований. В полуфиналах квалификации Басилашвили победил британца Джорджа Лофхагена, а затем в финале в трех сетах обыграл австрийца Юрия Родионова со счетом 6:4, 0:6 и 6:3. Пока неизвестно, кто станет первым соперником грузинского теннисиста в основной сетке бухарестского турнира. Басилашвили в настоящее время занимает 134 место в мировом рейтинге профессиональных теннисистов. Лучшим результатом 33-летнего грузинского теннисиста в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории.

