Бесценное достижение – первые лица Грузии о референдуме 1991 года
11:58 31.03.2026 (обновлено: 12:22 31.03.2026)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство, заявил премьер страны
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Бесценное достижение в новейшей истории Грузии – так первые лица страны прокомментировали 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости.
В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.
"Особый день в новейшей истории Грузии – 31 марта! 31 марта 1991 года состоялся всеобщий референдум, на котором вся Грузия, включая население Абхазии и Самачабло, единогласно, на глазах у всего мира, проголосовала за суверенное будущее Грузии", – отметил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство.
"Наш долг – беречь это бесценное достижение, защищать и укреплять государственность, которую укрепил референдум 1991 года", – заявил Кобахидзе.
Как отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, 35-летний путь к восстановлению независимости был тернистым и полным трагических дней.
"Больше всего, сегодня и всегда, нам нужно единство, нам нужно единодушие, нам нужно четкое понимание того, каковы жизненно важные национальные интересы нашей нации, которые мы все вместе и непоколебимо должны защищать", – написал Папуашвили.
По его словам, как и 35 лет назад, грузинский народ должен быть един в вопросе национальных интересов.
Папуашвили также отметил, что 31 марта также день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, "человека, который навсегда связал свое имя с возрождением грузинского государства".
История первого президента Грузии
Звиад Гамсахурдия – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдия сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "Тбилисская война".
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПервый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993). Фото из коллекции Нино Мелия
В течение года Гамсахурдия жил в изгнании – сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне.
Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).
Согласно официальной версии властей Грузии и по итогам проведенного расследования, он покончил с собой.
В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.
В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.