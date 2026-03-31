Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260331/bestsennoe-dostizhenie---pervye-litsa-gruzii-o-referendume-1991-goda-297883994.html
Бесценное достижение – первые лица Грузии о референдуме 1991 года
Бесценное достижение – первые лица Грузии о референдуме 1991 года
Sputnik Грузия
Референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство, заявил премьер страны 31.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-31T11:58+0400
2026-03-31T12:22+0400
дзвели хибула
тбилиси
чечня
константин гамсахурдия
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_593304e5b56093962275ac13de620524.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/17/295494914_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_5fc4afdb66f8bc075717f8ba10314fd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:58 31.03.2026 (обновлено: 12:22 31.03.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство, заявил премьер страны
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Бесценное достижение в новейшей истории Грузии – так первые лица страны прокомментировали 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости.
В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии.

"Особый день в новейшей истории Грузии – 31 марта! 31 марта 1991 года состоялся всеобщий референдум, на котором вся Грузия, включая население Абхазии и Самачабло, единогласно, на глазах у всего мира, проголосовала за суверенное будущее Грузии", – отметил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство.
"Наш долг – беречь это бесценное достижение, защищать и укреплять государственность, которую укрепил референдум 1991 года", – заявил Кобахидзе.
Как отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, 35-летний путь к восстановлению независимости был тернистым и полным трагических дней.

"Больше всего, сегодня и всегда, нам нужно единство, нам нужно единодушие, нам нужно четкое понимание того, каковы жизненно важные национальные интересы нашей нации, которые мы все вместе и непоколебимо должны защищать", – написал Папуашвили.

По его словам, как и 35 лет назад, грузинский народ должен быть един в вопросе национальных интересов.
Папуашвили также отметил, что 31 марта также день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, "человека, который навсегда связал свое имя с возрождением грузинского государства".

История первого президента Грузии

Звиад Гамсахурдия – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдия сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "Тбилисская война".
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993). Фото из коллекции Нино Мелия
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993). Фото из коллекции Нино Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 31.03.2026
Первый президент Грузии Звиад Константинович Гамсахурдиа (1939-1993). Фото из коллекции Нино Мелия
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
В течение года Гамсахурдия жил в изгнании – сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне.
Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети).
Согласно официальной версии властей Грузии и по итогам проведенного расследования, он покончил с собой.
В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону.
В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0