Бесценное достижение – первые лица Грузии о референдуме 1991 года

Бесценное достижение – первые лица Грузии о референдуме 1991 года

Референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство, заявил премьер страны 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T11:58+0400

2026-03-31T11:58+0400

2026-03-31T12:22+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Бесценное достижение в новейшей истории Грузии – так первые лица страны прокомментировали 35-ю годовщину референдума о восстановлении независимости. В этот день в 1991 году в Грузии состоялся всенародный референдум, на котором жители тогда еще советской Грузии единогласно высказались за восстановление независимости. В референдуме приняли участие 90,79% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали 99,08%. Результаты референдума легли в основу принятия 9 апреля 1991 года Акта о восстановлении государственной независимости Грузии. По его словам, референдум 31 марта заложил непоколебимую правовую основу, на которой зиждется современное грузинское государство. "Наш долг – беречь это бесценное достижение, защищать и укреплять государственность, которую укрепил референдум 1991 года", – заявил Кобахидзе. Как отметил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, 35-летний путь к восстановлению независимости был тернистым и полным трагических дней. По его словам, как и 35 лет назад, грузинский народ должен быть един в вопросе национальных интересов. Папуашвили также отметил, что 31 марта также день рождения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, "человека, который навсегда связал свое имя с возрождением грузинского государства". История первого президента Грузии Звиад Гамсахурдия – сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия. Он был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года и продержался на этом посту чуть меньше года. Гамсахурдия сместили с поста президента в январе 1992 года в результате гражданского противостояния, получившего название "Тбилисская война". В течение года Гамсахурдия жил в изгнании – сначала в Азербайджане, потом в Армении, а после в российской Чечне. Осенью 1993 года он вернулся в Грузию, где 31 декабря того же года скончался при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети). Согласно официальной версии властей Грузии и по итогам проведенного расследования, он покончил с собой. В феврале 1994 года тело Гамсахурдия, захороненное в селе Дзвели Хибула, по требованию семьи вывезли в Грозный и захоронили у главной площади города. Затем, после боевых действий в Чечне, могила была утеряна и обнаружена лишь в 2007 году. Судмедэкспертизу останков первого президента Грузии провели в Ростове-на-Дону. В марте 2007 года останки Гамсахурдия вывезли из Чечни и торжественно перезахоронили в Грузии на территории Мтацминдского пантеона писателей и общественных деятелей в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

грузия, политика, новости, дзвели хибула, тбилиси, чечня, константин гамсахурдия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе