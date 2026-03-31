Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Туркменистана
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Туркменистана
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение 31.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-31T16:09+0400
2026-03-31T16:09+0400
2026-03-31T16:24+0400
происшествия
грузия
новости
квемо картли
туркменистан
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
наркотики
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Гражданин Туркменистана задержан в грузинском регионе Квемо-Картли по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.В ходе обыска в доме, где временно проживал 39-летний обвиняемый, полиция изъяла более килограмма наркотического вещества альфа-PVP. Следствие установило, что иностранец планировал продажу наркотиков с использованием так называемого метода "закладки". Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Гражданину Туркменистана грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
квемо картли
туркменистан
происшествия, грузия, новости, квемо картли, туркменистан, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
происшествия, грузия, новости, квемо картли, туркменистан, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – задержан гражданин Туркменистана
16:09 31.03.2026 (обновлено: 16:24 31.03.2026)
Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Гражданин Туркменистана задержан в грузинском регионе Квемо-Картли по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже особо крупного количества наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе обыска в доме, где временно проживал 39-летний обвиняемый, полиция изъяла более килограмма наркотического вещества альфа-PVP.
Следствие установило, что иностранец планировал продажу наркотиков с использованием так называемого метода "закладки".
Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Гражданину Туркменистана грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.