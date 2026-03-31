https://sputnik-georgia.ru/20260331/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-marta-2026-297881350.html

Какой сегодня церковный праздник: 31 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 31 марта отмечают день памяти святителя Кирилла, мучеников Трофима и Евкарпия, а также преподобного Анина 31.03.2026, Sputnik Грузия

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0b/251431866_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_847a6dca8eacf38e972a62a43849f3f0.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Архиепископ ИерусалимскийПо церковному календарю 31 марта поминают cвятителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в IV веке.Достигнув совершеннолетия, будущий cвятой принял монашество. В 350 году он возглавил Иерусалимскую кафедру. Святитель заботился о городе и пастве как родной отец. Архиепископ Кирилл потратил все свое имущество на покупку хлеба и пшеницы для голодающих, когда в Иерусалиме разразился голод.Архиепископ вел непримиримую борьбу с последователями арианства, отрицавшими единосущность Бога-Отца и Бога-Сына, чем вызвал ненависть епископов, поддерживавших это течение, которые добились его изгнания из Иерусалима.Со временем он вернулся на кафедру, но честный святитель, любящий превыше всего Господа, был неугоден и светским властям. Трижды его отправляли в ссылку. Только при императоре Феодосии Великом cвятой Кирилл вернулся окончательно к своей архипастырской деятельности. Святитель скончался в 386 году.Трофим и ЕвкарпийПо церковному календарю 31 марта поминают мучеников Трофима и Евкарпия Никомидийских, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Трофим и Евкарпий, жившие в III веке, были воинами и по приказу императора Диоклетиана участвовали в гонениях христиан, отличаясь при этом большой жестокостью.Однажды, когда Трофим и Евкарпий разыскивали христиан, они увидели большое огненное облако. Оно сходило с неба и по мере приближения сгущалось. Из облака раздался глас: "Для чего вы так усердствуете, угрожая рабам Моим? Не прельщайтесь: никто не может подчинить своей власти верующих в Меня, лучше сами присоединитесь к ним и тогда приобретете Царство Небесное".Воины, пораженные словно громом, раскаялись и, духовно переродившись, выпустили всех христиан из темницы. За это они были преданы смерти. Произошло это примерно в 300-м.Преподобный АнинПо церковному календарю 31 марта поминают преподобного Анина монаха.Родился будущий cвятой в христианской семье в городе Халкидон (в Малой Азии). Мальчик рано осиротел и в 15 лет принял постриг. Получив благословение на отшельническую жизнь, он поселился в пустыне на границе Сирии с Персией.За праведную жизнь Господь удостоил Анина дара исцеления и пророчества. Монаху, по преданию, повиновались даже дикие звери. Однажды монах вылечил льва. С тех пор за отшельником по пятам следовали два хищника.О праведнике узнала вся округа. К монаху приходили за исцелением тела и души, а некоторые из них становились его учениками. Как-то раз к монаху пришли путники и попросили воды. Пустынник, свято веря в силу Божию, послал одного из учеников к высохшему колодцу, который чудом наполнился доверху.Вскоре колодец опять иссяк, и монах не дерзнул просить для себя чуда. Он стал носить воду из Евфрата по ночам. Несколько раз праведнику дарили ослов для этой работы, но он отдавал животных бедным, а воду продолжал носить сам. Перед смертью преподобный Анин удостоился видения Небесного Иерусалима и рассказал об этом ученикам.ИмениныПо церковному календарю 31 марта именины отмечают Наталья, Дмитрий, Даниил, Кирилл и Трофим.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

религия , справки , календарь религиозных праздников