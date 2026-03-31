Контроль за вырубкой Колхидского самшита ужесточают в Грузии перед Вербным воскресеньем

В преддверии праздников штрафы за порчу дикорастущих рощ составят до двух тысяч лари, а в случае масштабного ущерба нарушителям грозит уголовная... 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита в преддверии православного праздника Бзоба, то есть Вербного воскресенья, сообщили в пресс-службе ведомства.В Грузии православные в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит ("бза" по-грузински) так же, как в других странах освящают вербу. В этом году праздник приходится на 5 апреля."В связи с Бзоба Национальное агентство лесного хозяйства напоминает населению, что самшит можно приобретать только в частных питомниках и на искусственно выращенных плантациях на основании соответствующего сертификата происхождения, выданного органом местного самоуправления", – заявил глава Национального агентства лесного хозяйства Бесик Амиранашвили.Штрафы за нарушение законодательства составляют от 500 до двух тысяч лари. Если ущерб, причиненный окружающей среде, превышает одну тысячу лари, дело уже квалифицируется как уголовное.Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже много лет проводит кампанию "Не руби дерево", которая становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу.За последние годы вырубка самшита стала в стране серьезной проблемой. При этом естественным рощам колхидского самшита угрожали не только патогенные грибы, но и инвазивный вредитель – самшитовая огневка.Усыхание самшита началось в Аджарии в 2009 году. Позже заболевание было зафиксировано в Гурии и в крае Самегрело – Земо Сванети.Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное агентство лесного хозяйства обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии: Самегрело – Земо Сванети, Имерети, Гурия и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

