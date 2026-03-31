Кремль прокомментировал заявления Зеленского о пасхальном перемирии
Киевский режим в прошлом году принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности 31.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-31T12:34+0400
россия
в мире
украина
киев
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
12:34 31.03.2026 (обновлено: 16:31 31.03.2026)
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. В Кремле из слов Владимира Зеленского о пасхальном перемирии не выделили четко сформулированного предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Зеленский заявил, что Украина в этом году готова к прекращению огня на Пасху.
Римско-католическая церковь празднует Пасху 5 апреля, православная же приходится на 12 апреля.
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, Кремль оценивает перспективы пасхального перемирия.
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели", – сказал он.
По словам представителя Кремля, продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой.
"Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед", – сообщил он.
Поэтому Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение о том, чтобы Москва и Киев вышли не не перемирие, а на мир.
Зеленский и ранее принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако договоренности украинской стороной были нарушены.
Так, в 2025 году пасхальное перемирие было объявлено Москвой с 19 до 21 апреля. По его завершению Минобороны России сообщило, что за этот период Украина нарушила его 4900 раз.