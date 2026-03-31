Кремль прокомментировал заявления Зеленского о пасхальном перемирии

Киевский режим в прошлом году принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности

2026-03-31T12:34+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. В Кремле из слов Владимира Зеленского о пасхальном перемирии не выделили четко сформулированного предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Зеленский заявил, что Украина в этом году готова к прекращению огня на Пасху.Римско-католическая церковь празднует Пасху 5 апреля, православная же приходится на 12 апреля.Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, Кремль оценивает перспективы пасхального перемирия.По словам представителя Кремля, продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой."Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед", – сообщил он.Поэтому Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение о том, чтобы Москва и Киев вышли не не перемирие, а на мир.Зеленский и ранее принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако договоренности украинской стороной были нарушены.Так, в 2025 году пасхальное перемирие было объявлено Москвой с 19 до 21 апреля. По его завершению Минобороны России сообщило, что за этот период Украина нарушила его 4900 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

