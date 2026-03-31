Лавров назвал условия для диалога с Западом
Лавров назвал условия для диалога с Западом
Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и странами Запада 31.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-31T14:31+0400
2026-03-31T14:31+0400
2026-03-31T17:25+0400
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Россия остается открытой для диалога с Западом, но на определенных условиях, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что в настоящее время отношения России и стран Запада переживают тяжелейший кризис. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва оставляет дверь открытой для того, чтобы возобновить диалог. При этом подчеркнул важность отстаивания национальных интересов.Несмотря на открытость России к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и Западом, есть ряд условий, при которых возобновление взаимодействия может принести результат. В частности, диалог необходимо выстраивать только на равноправной и взаимовыгодной основе, а также без "капризов" со стороны Запада."Во-первых, (выстраивать диалог – Sputnik) на строго равноправной, взаимовыгодной основе. Во-вторых, дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, что нам предлагается", – подчеркнул лава МИД РФ.В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с западными странами, которые испортились не по вине России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
россия, в мире, москва, сергей лавров, мид россии
россия, в мире, москва, сергей лавров, мид россии
Лавров назвал условия для диалога с Западом
14:31 31.03.2026 (обновлено: 17:25 31.03.2026)
Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и странами Запада
ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Россия остается открытой для диалога с Западом, но на определенных условиях, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что в настоящее время отношения России и стран Запада переживают тяжелейший кризис. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва оставляет дверь открытой для того, чтобы возобновить диалог. При этом подчеркнул важность отстаивания национальных интересов.
"Отношения с Западом… переживают тяжелейший кризис. Главное здесь – твердо отстаивать наши национальные интересы. Да, оставляя двери открытыми для диалога и возможных договоренностей", – сказал министр, выступая на Общем собрании Российского совета по международным делам.
Несмотря на открытость России к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и Западом, есть ряд условий, при которых возобновление взаимодействия может принести результат. В частности, диалог необходимо выстраивать только на равноправной и взаимовыгодной основе, а также без "капризов" со стороны Запада.
"Во-первых, (выстраивать диалог – Sputnik) на строго равноправной, взаимовыгодной основе. Во-вторых, дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, что нам предлагается", – подчеркнул лава МИД РФ.
В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с западными странами, которые испортились не по вине России.