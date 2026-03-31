https://sputnik-georgia.ru/20260331/lavrov-nazval-usloviya-dlya-dialoga-s-zapadom-297895077.html

Лавров назвал условия для диалога с Западом

Лавров назвал условия для диалога с Западом

Sputnik Грузия

Россия неоднократно подчеркивала открытость к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и странами Запада 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T14:31+0400

2026-03-31T14:31+0400

2026-03-31T17:25+0400

россия

в мире

москва

сергей лавров

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297603544_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_fdcdb3b1fde38ed2c13859ff3f8330af.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар – Sputnik. Россия остается открытой для диалога с Западом, но на определенных условиях, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что в настоящее время отношения России и стран Запада переживают тяжелейший кризис. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва оставляет дверь открытой для того, чтобы возобновить диалог. При этом подчеркнул важность отстаивания национальных интересов.Несмотря на открытость России к дипломатическому решению сложившейся ситуации между РФ и Западом, есть ряд условий, при которых возобновление взаимодействия может принести результат. В частности, диалог необходимо выстраивать только на равноправной и взаимовыгодной основе, а также без "капризов" со стороны Запада."Во-первых, (выстраивать диалог – Sputnik) на строго равноправной, взаимовыгодной основе. Во-вторых, дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, что нам предлагается", – подчеркнул лава МИД РФ.В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от восстановления отношений с западными странами, которые испортились не по вине России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, москва, сергей лавров, мид россии