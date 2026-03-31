Миссия МВФ в Грузии – что обсуждалось с представителями бизнеса

Значительная часть дискуссии была посвящена анализу волатильности цен на топливо и удобрения на мировых рынках

2026-03-31T23:28+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Бизнес-климат и ожидания частного сектора стали главными темами обсуждения на встрече миссии Международного валютного фонда с представителями Бизнес-ассоциации Грузии, сообщил глава ассоциации Леван Вепхвадзе. Миссия МВФ прибыла в Грузию на прошлой неделе и уже провела встречи с представителями власти Грузии, где обсуждались темы экономической ситуации в стране, текущие проекты и инвестиционные ожидания. Значительная часть дискуссии была посвящена анализу волатильности цен на топливо и удобрения на мировых рынках, что напрямую влияет как на сельскохозяйственный сектор, так и на операционные расходы частного сектора в целом. "Бизнес-ассоциация Грузии" с момента основания активно сотрудничает с международными финансовыми организациями, среди которых особое место занимает МВФ. Для нас большая честь, что миссия фонда во время визита выражает желание посетить "Бизнес-ассоциацию Грузии" и выслушать настроения и оценки, существующие в бизнесе", – заявил Леван Вепхвадзе. Грузия успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. По итогам своего визита миссия представит обновленный отчет по Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

