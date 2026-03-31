Оппозиция начинает двухмесячную кампанию с масштабной акцией в Тбилиси 26 мая

Для победы очень важно, чтобы в этот процесс были вовлечены другие политические или гражданские группы, а также активные граждане, отметили в альянсе 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T12:27+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. "Альянс оппозиции" запускает национальную кампанию по мобилизации, которая продлится два месяца и символически завершится масштабной акцией в Тбилиси в День независимости 26 мая, говорится в заявлении альянса, которое представил Зураб "Гирчи" Джапаридзе на брифинге. Девять оппозиционных партий в начале марта объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении "сменить в стране власть". Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". "Эта кампания продлится два месяца, и ее символической кульминацией станет большой, многолюдный митинг, запланированный в Тбилиси на 26 мая – День независимости Грузии. Для нас, для дела, для победы очень важно, чтобы в этот процесс были вовлечены другие политические или гражданские группы, а также активные граждане", – сказал Джапаридзе. Цели альянса: "Перемены происходят, когда много людей объединяются. Как это произошло 35 лет назад, на референдуме 31 марта", – сказал Джапаридзе. Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" не присоединились к "Альянсу оппозиции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

