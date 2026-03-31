СГБ задержала гражданина Грузии за изготовление фальшивых документов
Задержанному в случае доказательства вины грозит до трех лет лишения свободы
СГБ задержала гражданина Грузии за изготовление фальшивых документов
13:54 31.03.2026 (обновлено: 14:02 31.03.2026)
Задержанному в случае доказательства вины грозит до трех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили в Тбилиси и районе Гардабани факты изготовления и сбыта поддельных документов и задержали одного человека.
По данным контртеррористического центра, гражданин Грузии систематически изготавливал поддельные удостоверения личности и водительские права Грузии и иностранных государств за определенную плату. Готовые документы он отправлял заказчикам за границу и посредникам по почте.
В ходе обыска дома задержанного сотрудники СГБ изъяли специальное оборудование для изготовления поддельных документов, компьютерную технику, десятки пластиковых карт, а также подготовленные к отправке за границу поддельные водительские права и мобильные телефоны.
Кроме того, на почте Грузии были изъяты документы, предназначенные для ускоренной отправки за границу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.