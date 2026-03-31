Трамвай в Тбилиси – кто хочет его строить

Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе" 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T20:06+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Заявки на участие в тендере на проектирование и строительства новой трамвайной линии, которая соединит спальный район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", подали четыре компании. Проект предусматривает подготовку всей необходимой проектно-сметной документации и проведение строительных и монтажных работ по принципу Design-Build. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе". Согласно информации на сайте тендера, строить трамвайную линию выразили готовность три турецкие и одна китайская компании: Победителя объявят после изучения представленной компаниями документации и опыта их работы. Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство депо, рассчитанного на обслуживание 10 (+1) трамвайных составов. В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций. Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта. Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.

