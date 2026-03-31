Трамвай в Тбилиси – кто хочет его строить
Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе" 31.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Заявки на участие в тендере на проектирование и строительства новой трамвайной линии, которая соединит спальный район Диди Дигоми со станцией метро "Дидубе", подали четыре компании.
Проект предусматривает подготовку всей необходимой проектно-сметной документации и проведение строительных и монтажных работ по принципу Design-Build. Новая трамвайная линия начнется у перекрестка III и IV микрорайонов Диди Дигоми и пройдет через аллею Давида Агмашенебели к станции метро "Дидубе".
Согласно информации на сайте тендера, строить трамвайную линию выразили готовность три турецкие и одна китайская компании:
Компания DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. (Турция) готова построить линию за 412,6 миллиона лари. Компания построила 53-километровую линию метро в Стамбуле и 16 станций, а также линии метро в Софии, Рьяде, Мумбае и трамвайную линию в Стамбуле;
Компания Wuhan Municipal Construction Group Co., Ltd. (Китай) – за 397,5 миллиона лари. Компания занимается проектированием и строительством метро и трамвайных линий в китайском городе Ухане.
Компания YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Турция) – 332,5 миллиона лари. Компания построила трамвайную линию в турецком городе Кайсер.
Компания EmreRay Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Турция) – за 287,7 миллиона лари. Компания строила трамвайные линии в Стамбуле, Анталии и Эскешехире.
Победителя объявят после изучения представленной компаниями документации и опыта их работы.
Протяженность линии составит около 7,5 километра. На маршруте будет расположено 11 остановок. Проект также включает строительство депо, рассчитанного на обслуживание 10 (+1) трамвайных составов.
В комплексе будут предусмотрены основные и аварийные выезды, крытые стоянки, административное и сервисное здания, моечная станция и складские помещения. Для функционирования линии планируется установка всех необходимых инженерных систем и коммуникаций.
Победитель получит 36 месяцев на реализацию проекта.
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы.
В 1940 году трамваи в Тбилиси перевезли рекордное количество жителей и гостей столицы – 194 миллиона человек. Трамваи перевозили пассажиров вплоть до 2006 года. С тех пор их полностью заменили автобусы, маршрутные такси и метро.