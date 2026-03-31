В Грузии уничтожили наркотики на 19 миллионов
Уничтожение наркотиков производится в стране раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище 31.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Экспертно-криминалистический департамент уничтожил 626 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 19 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди уничтоженных наркотиков – героин, кокаин, метадон, MDMA, альфа-ПВП, кетамин, мефедрон, бупренорфин, трамадол, кодеин, марихуана, конопля, а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и министерства здравоохранения Грузии. Уничтожение наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам.После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны до соответствующего места, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Уничтожение наркотиков производится в стране раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище
