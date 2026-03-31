https://sputnik-georgia.ru/20260331/v-gruzii-unichtozhili-narkotiki-na-19-millionov-297892455.html

В Грузии уничтожили наркотики на 19 миллионов

В Грузии уничтожили наркотики на 19 миллионов

Sputnik Грузия

Уничтожение наркотиков производится в стране раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T17:10+0400

2026-03-31T17:10+0400

2026-03-31T17:10+0400

грузия

новости

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297888789_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_4323a769ed0f65e52ac184d6ba5c103b.jpg

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Экспертно-криминалистический департамент уничтожил 626 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 19 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди уничтоженных наркотиков – героин, кокаин, метадон, MDMA, альфа-ПВП, кетамин, мефедрон, бупренорфин, трамадол, кодеин, марихуана, конопля, а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и министерства здравоохранения Грузии. Уничтожение наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам.После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны до соответствующего места, где их сжигают.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, наркотики