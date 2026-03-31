Врач предупредил об опасном для детей до двух лет вирусе в Грузии
Среди характерных симптомов – частый кашель, учащенное и затрудненное дыхание, хрипы 31.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-31T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В Грузии с февраля наиболее активно циркулирует вирус, представляющий особую опасность для детей младше двух лет, поскольку может вызывать воспаление мелких бронхов – бронхиолит, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Среди характерных симптомов – частый кашель, учащенное и затрудненное дыхание, хрипы. Диагноз, как правило, ставится по клиническим признакам без дополнительных исследований.
"Со второй половины февраля чаще всего выявляется вирус, представляющий большую опасность для детей до двух лет, поскольку он может вызывать воспаление мелких бронхов. Это заболевание называется бронхиолитом и характеризуется резким учащением дыхания, приступами, частым кашлем, частым и затрудненным дыханием", – сказал Чхаидзе.
По его словам, этот вирус пришел на смену гонконгскому гриппу, который был основной причиной обращений к врачам с декабря.
Чхаидзе отметил, что в ряде случаев заболевание протекает тяжело: некоторым пациентам требуется кислородная поддержка, восполнение жидкости, а небольшому числу – госпитализация. Вирус остается активным до четырех дней.
Он подчеркнул, что риск осложнений особенно высок у людей старше 65 лет, у которых инфекция может привести к пневмонии и повышенному риску госпитализации.
Для снижения риска заражения врач рекомендует вакцинацию в отдельных случаях, а также соблюдение профилактических мер: изоляцию от инфицированных, ношение масок, гигиену рук и регулярное проветривание помещений.