Врач предупредил об опасном для детей до двух лет вирусе в Грузии

Врач предупредил об опасном для детей до двух лет вирусе в Грузии

Среди характерных симптомов – частый кашель, учащенное и затрудненное дыхание, хрипы

2026-03-31T09:01+0400

2026-03-31T09:01+0400

2026-03-31T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В Грузии с февраля наиболее активно циркулирует вирус, представляющий особую опасность для детей младше двух лет, поскольку может вызывать воспаление мелких бронхов – бронхиолит, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Среди характерных симптомов – частый кашель, учащенное и затрудненное дыхание, хрипы. Диагноз, как правило, ставится по клиническим признакам без дополнительных исследований. По его словам, этот вирус пришел на смену гонконгскому гриппу, который был основной причиной обращений к врачам с декабря. Чхаидзе отметил, что в ряде случаев заболевание протекает тяжело: некоторым пациентам требуется кислородная поддержка, восполнение жидкости, а небольшому числу – госпитализация. Вирус остается активным до четырех дней. Он подчеркнул, что риск осложнений особенно высок у людей старше 65 лет, у которых инфекция может привести к пневмонии и повышенному риску госпитализации. Для снижения риска заражения врач рекомендует вакцинацию в отдельных случаях, а также соблюдение профилактических мер: изоляцию от инфицированных, ношение масок, гигиену рук и регулярное проветривание помещений.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, иване чхаидзе, грипп, грипп атакует грузию