Второй эпизод теракта: Алеко Элисашвили предъявлено новое обвинение

Следствие считает, что действия обвиняемого были направлены на дестабилизацию одной из ветвей власти - судебной власти и правосудия

2026-03-31T10:59+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила одному из лидеров оппозиционной коалиции "Лело – Сильная Грузия" Александре (Алеко) Элисашвили обвинение по второму эпизоду террористического акта, совершенного 4 мая 2025 года в Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый действовал по заранее разработанному плану. В ночь на 4 мая, около 03:44 по местному времени, он прибыл к зданию Тбилисского городского суда на алее Агмашенебели, где расположен архив. Лицо мужчины было скрыто маской, при нем находились предметы, предназначенные для совершения поджога. Согласно информации следствия, сначала обвиняемый поднялся на вентиляционную трубу и попытался открыть окно, однако это ему не удалось. Затем он спустился по лестнице и через окно забросил в архивное помещение горящее вещество, содержащее нефтепродукты, в результате чего в комнате возник пожар. После этого он снова вернулся к окну, расположенному рядом со вторым архивным помещением, и, поднявшись на вентиляционную трубу, поджег окно и провода. "В результате действий Александре Элисашвили возник пожар на внешнем фасаде здания суда и в архиве, где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел. Пожар был потушен сотрудниками пожарно-спасательной службы", — говорится в сообщении прокуратуры. Следствие считает, что действия обвиняемого были направлены на дестабилизацию одной из ветвей власти - судебной власти и правосудия. Также путем уничтожения инфраструктуры суда, отдельных дел и других важных материалов, он причинил значительный имущественный ущерб. Кроме того, обвиняемый создал угрозу здоровью и жизни трех сотрудников службы приставов, находившихся в здании суда в тот момент. Элисашвили предъявлено обвинение по части первой статьи 323 Уголовного кодекса Грузии - "Террористический акт", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. В прокуратуре заявили, что в установленный законом срок обратятся в суд с ходатайством о назначении даты предварительного заседания. Ранее Элисашвили уже был обвинен по делу о попытке совершения террористического акта и в настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении. МВД задержало Элисашвили утром 29 ноября 2025 года. По данным ведомства, он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. Следствием установлено, что 29 ноября 2025 года на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь, где облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, и попытался совершить поджог. Согласно данным МВД, помешать Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также нанес приставам физическое оскорбление, отмечают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

