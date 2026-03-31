"Золотая середина": первая леди Грузии о балансе технологий и безопасности детей

Первая леди Грузии отметила, что сегодня ключевой задачей является обеспечение баланса между безопасностью детей и их развитием в стремительно меняющемся мире

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузия активно продвигается по пути цифровой трансформации, придерживаясь принципа "золотой середины" – баланса между технологическими инновациями и защитой фундаментальных прав, включая безопасность детей, заявила первая леди Грузии Тамар Багратиони, выступая на глобальном саммите "Строим будущее вместе", организованном по инициативе первой леди США Мелании Трамп. В рамках мероприятия Мелания Трамп в течение двух дней принимала супруг лидеров государств в Белом доме и Государственном департаменте США. Основной темой саммита стало благополучие детей в условиях цифровой эпохи, обмен международным опытом и выработка совместных подходов. "Грузия делает важные шаги на пути цифровой трансформации. Наш государственный подход основан на принципе "золотой середины", который направлен на поиск баланса между технологическими инновациями и фундаментальными правами человека, включая защиту безопасности детей", – заявила Багратиони. Первая леди Грузии отметила, что сегодня ключевой задачей является обеспечение баланса между безопасностью детей и их развитием в стремительно меняющемся мире. "Мы не можем выбирать между их безопасностью и развитием – наша обязанность обеспечить и то, и другое. Именно поэтому так важны взвешенные решения", – отметила она. По ее словам, такие подходы должны позволить детям не только развиваться и создавать инновации, но и оставаться открытыми и любознательными, сохранять связь с окружающим миром. "У них должно быть пространство для игры и социализации, чтобы в будущем уверенно шагнуть вперед", – подчеркнула Багратиони. Выступая перед участниками, Тамар Багратиони поблагодарила организаторов и подчеркнула значимость объединения усилий. "История запомнит ваши усилия, благодаря которым представители 45 стран собрались вместе, а материнский инстинкт был превращен в глобальное движение", – сказала Багратиони. Помимо первой леди Грузии, в мероприятии приняли участие заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Байя Квициани и председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи. Кроме того, в рамках визита Багратиони провела двусторонние встречи с первыми леди различных стран. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

