Борьба с нелегалами в Грузии: депортированы десятки иностранцев

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 04.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-04T13:14+0400

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 42 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Среди депортированных – граждане Бангладеш, Индии, Пакистана, Египта, Узбекистана, Турции, Ирака, Китая, Буркина-Фасо, Филиппин, Иордании, России, Таиланда, Судана и Непала. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований, заявили в ведомстве.В соответствии с действующим законодательством, лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Как ранее заявил министр внутренних дел Гела Геладзе, из Грузии в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

