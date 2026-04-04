Иностранец арестован в Грузии за попытку завладеть недвижимостью по поддельному паспорту

Иностранец арестован в Грузии за попытку завладеть недвижимостью по поддельному паспорту

Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы

2026-04-04T16:17+0400

2026-04-04T16:17+0400

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности в рамках оперативных мероприятий с целью выявления лиц, связанных со спецслужбами иностранных государств в Грузии, и изобличения их в различных преступлениях, задержали одного иностранца. Гражданство иностранца СГБ не сообщает. По данным департамента контрразведки, обвиняемый, используя поддельный паспорт гражданина другой страны, пытался завладеть недвижимостью в крупном размере. В частности, обвиняемый от имени гражданина другой страны через нотариуса попытался предоставить третьему лицу право распоряжения недвижимым имуществом, зарегистрированным в Грузии. Теперь иностранцу грозит от 6 до 9 лет тюрьмы в случае подтверждения вины в подделке документов и попытке мошенничества.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости