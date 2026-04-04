Какой сегодня церковный праздник: 4 апреля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 4 апреля 2026

По православному церковному календарю 4 апреля отмечают день памяти священномученика Василия, мученицы Дросиды и преподобного Исаакия

2026-04-04T01:01+0400

2026-04-04T01:01+0400

2026-04-04T07:22+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Пресвитер АнкирскийПо церковному календарю 4 апреля поминают священномученика Василия, пресвитера Анкирского, пострадавшего при Юлиане Отступнике (361-363).Василий был священником в городе Анкира Галатийская в Малой Азии. В это время арианская ересь, сторонники которой считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, широко распространилась. Арианство, которое поддерживал император Юлиан, прозванный Отступником, стало господствующим вероучением.Свою паству Василий призывал твердо держаться православия. За это арианский собор его лишил сана. Но православный Палестинский собор восстановил Василия в священническом сане, и он открыто проповедовал, обличая ариан.Священника поймали и судили как опасного государственного преступника. Он умер во время пыток с молитвой на устах. Произошло это примерно в 362 году.Скончался cвятой 12 июля по новому стилю. Память его ради праздника апостолов Петра и Павла была перенесена на 4 апреля.ДросидаПо церковному календарю 4 апреля поминают мученицу Дросиду Антиохийскую, дочь царя Траяна (98-117), жестокого гонителя христиан.В то время тела мучеников часто оставались не погребенными, чтобы запугивать других. Подвиг погребать мучеников взяли на себя пять дев-христианок: Аглаида, Аполлинария, Дария, Мамфуса и Таисия. Царевна Дросида, узнав об этом, попросила взять ее с собой.В первую же ночь дев схватили. Поначалу Траян надеялся, что дочь одумается и откажется от христианской веры. Но Дросида, узнав о мученической смерти своих подруг, решила следовать их примеру.Дросида, приняв крещение, горячо молилась семь дней. Затем она подошла к раскаленной печи, где сжигали христиан, и решительно бросилась в огонь.Исаакий ДалматскийПо церковному календарю 4 апреля поминают Исаакия Далматского – основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия, жившего в IV веке.Исаакий жил в пустыне отшельником. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, преподобный отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.В это время император собирался в поход против готов, и преподобный пророчески сказал ему, что если Валент не вернется к православной вере, то погибнет в этом походе. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения из похода. Но как и предсказывал cвятой, он погиб, а Исаакия стали почитать как пророка.Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил преподобного основать под Константинополем монастырь. Впоследствии его стали называть Далматским, по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался преподобный в 383-м.ИмениныПо церковному календарю 4 апреля именины отмечают Аглаида, Аполлинария, Василиса, Дросида, Дарья, Каллиникия, Таисия, Василий, Исаакий и Мамант.Материал подготовлен на основе открытых источников.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

