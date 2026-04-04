Мошенничество в бесплатных столовых Тбилиси – обвиняемых отпустят под залог

Причиной назначения залога стало признание вины обвиняемыми и готовность возместить ущерб 04.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-04T14:46+0400

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в качестве меры пресечения пятерым обвиняемым в мошенничестве на 3,5 миллиона лари во время поставок в государственные столовые. По решению суда, директор компании "Аладашвили и Ко" Реваз Аладашвили должен выплатить залог в размере 100 тысяч лари, а остальные четверо – по 50 тысяч лари каждый. Причиной назначения залога стало признание вины обвиняемыми, а также готовность возместить ущерб и сотрудничать со следствием. Лица будут освобождены из-под стражи после внесения залога.В ходе расследования установлено, что в 2023-2026 годах между ООО "Аладашвили и Ко" и администрациями районов Исани, Чугурети, Мтацминда и Крцаниси в Тбилиси было подписано 12 соглашений на закупку услуг бесплатных столовых для граждан на общую сумму 26,5 миллиона лари. Согласно данным расследования, директор ООО "Аладашвили и Ко" совместно с субподрядными компаниями "Гайд", "Баде" и "Алиони" в 2024, 2025 и 2026 годах недобросовестно обслуживали до 14 451 бенефициара и ненадлежащим образом выполняли свои обязательства.В частности, путем подделки актов приемки и отгрузки продукции они мошенническим путем присвоили крупную сумму государственных средств – 3 529 000 из 18 909 104 лари, полученных от органов местного самоуправления.Всем обвиняемым грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

