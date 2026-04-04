План приватизации госимущества перевыполнен – данные Минэкономики Грузии
Вместо запланированных 31 миллиона лари в государственном бюджете было мобилизовано более 52 миллионов лари 04.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-04T11:04+0400
10:52 04.04.2026 (обновлено: 11:04 04.04.2026)
Вместо запланированных 31 миллиона лари в государственном бюджете было мобилизовано более 52 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. План приватизации госимущества на первый квартал 2026 года был превышен на 170% в результате активного процесса приватизации, заявила первый замминистра экономики и устойчивого развития Нино Энукидзе.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
"В результате активного процесса приватизации план приватизации на первый квартал текущего года был перевыполнен на 170%. Вместо запланированных 31 миллиона лари в государственном бюджете было мобилизовано более 52 миллионов лари", – заявила Энукидзе.
По ее словам, это указывает на высокий экономический рост в стране, что в свою очередь означает, что государственная собственность будет включена в экономический оборот.
"Это увеличит количество рабочих мест, приток инвестиций в страну, и все это выразится в высоком экономическом росте", – сказала Энукидзе.
Согласно данным за первый квартал 2026 года, Национальное агентство государственного имущества Министерства экономики и устойчивого развития объявило о проведении 112 электронных аукционов, в результате которых было продано 68 объектов.
Министерство совместно с Агентством по управлению имуществом активно продолжает процесс ускоренной приватизации государственной собственности и заблаговременно предлагает частному сектору привлекательную недвижимость для инвестиций.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.