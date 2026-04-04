Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Сколько жалоб поступило в антимонопольную службу Грузии с начала года

Количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по март, на 95% превышают аналогичный период прошлого года 04.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-04T11:58+0400

2026-04-04T11:58+0400

2026-04-04T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей рассмотрело 619 заявлений о возможном нарушении прав потребителей за первые три месяца 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. По информации ведомства, количество жалоб о нарушении прав потребителей, поданных в период с января по март, на 95% превышают аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 67 случаях было оформлено 56 соглашений об условных обязательствах в пользу потребителя. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Также в этот период 65% обращений потребителей касались фактов онлайн-покупок, а 35% – покупки товара на месте. Большинство обращений в Агентство (80%) поступило из Тбилиси, далее следуют регионы Аджария (5%), Имерети (5%), Квемо Картли (3%), Кахети (2%) и т. д. За отчетный период, согласно поступившим жалобам, 68% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 2% – искусство, отдых и развлечение, 2% – размещение и доставка продуктов питания, 16% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии