Загадочная смерть супругов в Тбилиси – подробности
Точную причину смерти предстоит установить следствию 04.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Молодые супруги были обнаружены мертвыми в квартире спального района Тбилиси – Варкетили, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Изначальной версией причины смерти молодых людей было скопление угарного газа. Однако газораспределительная компания Tbilisi Energy опровергла эту информацию. "Специалисты во время проверки места происшествия не выявили следов наличия угарного газа. Соответственно, случай не связан с газом", – говорится в заявлении компании. Точную причину смерти молодых супругов предстоит установить следствию. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".СМИ сообщают, что жертвой загадочной трагедии стала молодая пара – Шако Бутикашвили и Элене Гаделия. Они поженились в 2025 году.
