https://sputnik-georgia.ru/20260404/zagadochnaya-smert-suprugov-v-tbilisi--podrobnosti-297959564.html

Загадочная смерть супругов в Тбилиси – подробности

Sputnik Грузия

Точную причину смерти предстоит установить следствию

новости

происшествия

грузия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269961595_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_62bd0c03cdc41c516db5757a96889e5c.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Молодые супруги были обнаружены мертвыми в квартире спального района Тбилиси – Варкетили, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Изначальной версией причины смерти молодых людей было скопление угарного газа. Однако газораспределительная компания Tbilisi Energy опровергла эту информацию. "Специалисты во время проверки места происшествия не выявили следов наличия угарного газа. Соответственно, случай не связан с газом", – говорится в заявлении компании. Точную причину смерти молодых супругов предстоит установить следствию. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".СМИ сообщают, что жертвой загадочной трагедии стала молодая пара – Шако Бутикашвили и Элене Гаделия. Они поженились в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

