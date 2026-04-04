Захарова назвала главную беду Украины
Захарова назвала главную беду Украины
04.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-04T23:59+0400
2026-04-04T23:59+0400
2026-04-05T07:29+0400
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Отсутствие во главе Украины людей, думающих об интересах страны и ее народа, было и остается главной украинской бедой с момента обретения независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что вместо таких политиков на Украине были ряженые с косами или в вышиванках, а также с приклеенными чубами и путающие вышиванку с косовороткой, как Владимир Зеленский.При этом Захарова считает, что самостоятельный уход Владимира Зеленского из власти представить невозможно, учитывая особенности его личности и инвестиции Запада в него.Захарова также отметила, что Запад вложил в Зеленского огромные средства, и как центральную фигуру в коррупционных схемах его не отпустят с нынешней позиции.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина, новости, россия, в мире, сша, мария захарова, владимир зеленский, мид россии, дональд трамп, обострение ситуации вокруг украины
Захарова назвала главную беду Украины
23:59 04.04.2026 (обновлено: 07:29 05.04.2026)
Дипломат уточнила, что вместо таких политиков на Украине были ряженые с косами или в вышиванках, а также с приклеенными чубами
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Отсутствие во главе Украины людей, думающих об интересах страны и ее народа, было и остается главной украинской бедой с момента обретения независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Самая главная беда Украины – то, что у нее не случилось ни одного человека с момента обретения суверенитета и независимости, который бы думал не о своих интересах и (интересах – ред.) своей группировки, а об интересах Украины как страны и украинцев как народа", – сказала она в подкасте "Бородин в эфире".
Дипломат уточнила, что вместо таких политиков на Украине были ряженые с косами или в вышиванках, а также с приклеенными чубами и путающие вышиванку с косовороткой, как Владимир Зеленский.
При этом Захарова считает, что самостоятельный уход Владимира Зеленского из власти представить невозможно, учитывая особенности его личности и инвестиции Запада в него.
"Кто может себе представить, что человек, маниакально стреноженный страстью к власти, абсолютно пораженный всеми возможными грехами и страстями, сам куда-то уйдет?" – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова также отметила, что Запад вложил в Зеленского огромные средства, и как центральную фигуру в коррупционных схемах его не отпустят с нынешней позиции.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.