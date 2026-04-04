Захарова назвала главную беду Украины

04.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-04T23:59+0400

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Отсутствие во главе Украины людей, думающих об интересах страны и ее народа, было и остается главной украинской бедой с момента обретения независимости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что вместо таких политиков на Украине были ряженые с косами или в вышиванках, а также с приклеенными чубами и путающие вышиванку с косовороткой, как Владимир Зеленский.При этом Захарова считает, что самостоятельный уход Владимира Зеленского из власти представить невозможно, учитывая особенности его личности и инвестиции Запада в него.Захарова также отметила, что Запад вложил в Зеленского огромные средства, и как центральную фигуру в коррупционных схемах его не отпустят с нынешней позиции.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

