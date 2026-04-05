Азербайджанский журналист выдворен из Грузии – Тбилисский горсуд
Азербайджанский журналист выдворен из Грузии – Тбилисский горсуд
Садыгов 62 раза привлекался за различные административные правонарушения, включая нарушения правил собраний и демонстраций 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T15:08+0400
2026-04-05T15:08+0400
2026-04-05T15:18+0400
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение о выдворении из Грузии гражданина Азербайджана, журналиста Афгана Садыгова. Садыгов также лишен права въезда в страну сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 2 тысяч лари. Как сообщили в Министерство внутренних дел Грузии, Садыгов был задержан за административное нарушение – оскорбление сотрудника полиции в социальной сети. Дополнительно была принята во внимание информация азербайджанских правоохранительных органов о рисках безопасности, связанных с Садыговым. В ведомстве также подчеркнули, что в течение последних лет Азербайджан запрашивал его экстрадицию в рамках расследования уголовного дела. Грузинская сторона отказалась от передачи Садыгова после решения Европейского суд по правам человека. Позднее прокуратура Азербайджана прекратила уголовное преследование, в связи с чем процедуры экстрадиции были полностью остановлены. В ведомстве подчеркнули, что в Грузии обеспечивается защита прав и свобод человека, при этом государство соблюдает баланс между правами личности и интересами государственной безопасности. По словам адвоката Садыгова Тамты Микеладзе, решение по выдворению Садыгова было принято властями двух стран. "Суд принял решение о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан в 4 часа утра. Судья не удовлетворил ни одно из наших ходатайств в ходе судебного разбирательства. Он даже не приложил к делу решение Европейского суда, что для него является обязательным", – сказала Микеладзе. Главный редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей. Он разыскивался Азербайджаном за угрозы и вымогательство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, происшествия, азербайджан, европейский суд по правам человека, тбилисский городской суд
Азербайджанский журналист выдворен из Грузии – Тбилисский горсуд
15:08 05.04.2026 (обновлено: 15:18 05.04.2026)
Садыгов 62 раза привлекался за различные административные правонарушения, включая нарушения правил собраний и демонстраций
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение о выдворении из Грузии гражданина Азербайджана, журналиста Афгана Садыгова.
Садыгов также лишен права въезда в страну сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 2 тысяч лари.
Как сообщили в Министерство внутренних дел Грузии, Садыгов был задержан за административное нарушение – оскорбление сотрудника полиции в социальной сети.
В МВД отметили, что суд учел позицию ведомства, а также тот факт, что Садыгов 62 раза привлекался за различные административные правонарушения, включая нарушения правил собраний и демонстраций. Кроме того, он уже дважды отбывал административное заключение.
Дополнительно была принята во внимание информация азербайджанских правоохранительных органов о рисках безопасности, связанных с Садыговым.
В ведомстве также подчеркнули, что в течение последних лет Азербайджан запрашивал его экстрадицию в рамках расследования уголовного дела. Грузинская сторона отказалась от передачи Садыгова после решения Европейского суд по правам человека.
Позднее прокуратура Азербайджана прекратила уголовное преследование, в связи с чем процедуры экстрадиции были полностью остановлены.
В МВД добавили, что несмотря на прекращение экстрадиционного процесса, Садыгов совершил административное правонарушение, за которое, помимо штрафа, предусмотрены высылка из страны и запрет на въезд.
В ведомстве подчеркнули, что в Грузии обеспечивается защита прав и свобод человека, при этом государство соблюдает баланс между правами личности и интересами государственной безопасности.
По словам адвоката Садыгова Тамты Микеладзе, решение по выдворению Садыгова было принято властями двух стран.
"Суд принял решение о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан в 4 часа утра. Судья не удовлетворил ни одно из наших ходатайств в ходе судебного разбирательства. Он даже не приложил к делу решение Европейского суда, что для него является обязательным", – сказала Микеладзе.
Главный редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей. Он разыскивался Азербайджаном за угрозы и вымогательство.