Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260405/batumi-i-kair-letom-svyazhut-pryamye-reysy-297967326.html
Батуми и Каир летом свяжут прямые рейсы
Батуми и Каир летом свяжут прямые рейсы
Sputnik Грузия
Полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T22:56+0400
2026-04-05T22:56+0400
туризм
грузия
новости
агентство гражданской авиации
батуми
каир
египет
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23745/92/237459213_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_1167dc5079f561a7dd904ce32a439bfb.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Египетская авиакомпания Air Cairo в летний сезон будет осуществлять рейс Каир-Батуми-Каир, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. По сообщению агентства, полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник. Авиакомпания Air Cairo оперирует на авиационном рынке Грузии с 2014 года. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Тбилиси с частотой 1 раз в неделю.
батуми
каир
египет
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23745/92/237459213_95:0:1000:679_1920x0_80_0_0_09b47f22d038120c046c067aaba5416a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, грузия, новости, агентство гражданской авиации, батуми, каир, египет, авиасообщение в грузии
туризм, грузия, новости, агентство гражданской авиации, батуми, каир, египет, авиасообщение в грузии

Батуми и Каир летом свяжут прямые рейсы

22:56 05.04.2026
© FB / GCAAСамолет авиакомпании Air Cairo
Самолет авиакомпании Air Cairo - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2026
© FB / GCAA
Подписаться
Полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Египетская авиакомпания Air Cairo в летний сезон будет осуществлять рейс Каир-Батуми-Каир, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.
"Открытие полетов по новому направлению открывает новый туристический коридор между столицей Египта и морским курортом Грузии, что будет способствовать транспортировке туристических групп между двумя странами", – говорится в сообщении.
По сообщению агентства, полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник.
Авиакомпания Air Cairo оперирует на авиационном рынке Грузии с 2014 года. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Тбилиси с частотой 1 раз в неделю.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0