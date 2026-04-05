Батуми и Каир летом свяжут прямые рейсы
Полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник 05.04.2026
Полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Египетская авиакомпания Air Cairo в летний сезон будет осуществлять рейс Каир-Батуми-Каир, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.
"Открытие полетов по новому направлению открывает новый туристический коридор между столицей Египта и морским курортом Грузии, что будет способствовать транспортировке туристических групп между двумя странами", – говорится в сообщении.
По сообщению агентства, полеты будут осуществляться в течение летнего навигационного сезона 2026 года с 30 июня по 22 сентября каждый вторник.
Авиакомпания Air Cairo оперирует на авиационном рынке Грузии с 2014 года. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Тбилиси с частотой 1 раз в неделю.