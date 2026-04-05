Борьба с наркопреступлениями в Грузии: обвинения предъявлены 1,8 тысячи задержанным

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: обвинения предъявлены 1,8 тысячи задержанным

Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии, неоднократно заявляли власти 05.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-05T10:06+0400

2026-04-05T10:06+0400

2026-04-05T10:06+0400

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии с начала года предъявила обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 1 870 лицам, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно материалам, в январе обвинения в наркопреступлениях были предъявлены 756 лицам, а в феврале – 1 114. Из общего числа обвиняемых 1 036 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 77 – в реализации наркотиков. Борьба с наркопреступлениями является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране наказания за преступления, связанные с наркотиками, одни из самых строгих. Реализация наркотических средств, а также содействие ей караются высшей мерой наказания – пожизненным заключением. Срок тюремного наказания колеблется от 8 до 20 лет. Кроме того, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, суд может отправить на принудительное лечение от наркозависимости в качестве дополнительной меры наказания.

тбилиси

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, сакстат, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики