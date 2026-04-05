Экспертиза не выявила внешнего воздействия при крушении самолета ВВС Турции в Грузии – СМИ

Экспертиза не выявила внешнего воздействия при крушении самолета ВВС Турции в Грузии – СМИ

Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз 05.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-05T16:54+0400

2026-04-05T16:54+0400

2026-04-05T16:57+0400

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Признаков внешнего воздействия при крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии, где погибли 20 военнослужащих, не выявлено, сообщила газета Star со ссылкой на материалы расследования. Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью. "Не выявлено признаков самодельных взрывных устройств, а также следов горючих или ускоряющих горение веществ", – отмечается также в документе. По данным следствия, анализ обломков также не выявил подозрительных химических элементов. Расследование продолжается, причины крушения устанавливаются. "Технические экспертизы проводятся с участием профильных ведомств Турции, включая военные и научные структуры", – отмечается в материалах. Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз, уточнило издание.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, авиакатастрофа