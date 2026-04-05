https://sputnik-georgia.ru/20260405/ekspertiza-ne-vyyavila-vneshnego-vozdeystviya-pri-krushenii-samoleta-vvs-turtsii-v-gruzii---smi-297964976.html
Экспертиза не выявила внешнего воздействия при крушении самолета ВВС Турции в Грузии – СМИ
Экспертиза не выявила внешнего воздействия при крушении самолета ВВС Турции в Грузии – СМИ
Sputnik Грузия
Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T16:54+0400
2026-04-05T16:54+0400
2026-04-05T16:57+0400
грузия
новости
происшествия
турция
авиакатастрофа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755553_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_57b3df7ad926ad487c22fea47967ed7d.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Признаков внешнего воздействия при крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии, где погибли 20 военнослужащих, не выявлено, сообщила газета Star со ссылкой на материалы расследования. Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью. "Не выявлено признаков самодельных взрывных устройств, а также следов горючих или ускоряющих горение веществ", – отмечается также в документе. По данным следствия, анализ обломков также не выявил подозрительных химических элементов. Расследование продолжается, причины крушения устанавливаются. "Технические экспертизы проводятся с участием профильных ведомств Турции, включая военные и научные структуры", – отмечается в материалах. Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз, уточнило издание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0c/295755553_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_40adce9be6ee3a9f5b5a2bd845872872.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, турция, авиакатастрофа
грузия, новости, происшествия, турция, авиакатастрофа
Экспертиза не выявила внешнего воздействия при крушении самолета ВВС Турции в Грузии – СМИ
16:54 05.04.2026 (обновлено: 16:57 05.04.2026)
Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Признаков внешнего воздействия при крушении военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии, где погибли 20 военнослужащих, не выявлено, сообщила газета Star со ссылкой на материалы расследования.
Министерство обороны Турции ранее сообщило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился 11 ноября на территории Грузии. В результате катастрофы погибли 20 военных. В администрации президента Турции подчеркивали, что расследование проводится с особой тщательностью.
"На обломках не обнаружено следов поражения боеприпасами или воздействия взрывных устройств", – говорится в отчете.
"Не выявлено признаков самодельных взрывных устройств, а также следов горючих или ускоряющих горение веществ", – отмечается также в документе.
По данным следствия, анализ обломков также не выявил подозрительных химических элементов. Расследование продолжается, причины крушения устанавливаются.
"Технические экспертизы проводятся с участием профильных ведомств Турции, включая военные и научные структуры", – отмечается в материалах.
Работа ведется в координации с грузинской стороной, а окончательные выводы будут представлены после завершения всех экспертиз, уточнило издание.