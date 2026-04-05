Sputnik Грузия
Грузинские ватерполисты стали победителями Кубка Дуная
Грузинские ватерполисты стали победителями Кубка Дуная
Кроме Словакии грузинские ватерполисты одержали победу над командами Канады (17:11) и Австралии (17:9) 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T21:54+0400
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло обыграла команду Словакии в напряженной борьбе (18:16), став победителем Кубка Дуная. Грузинские ватерполисты проиграли первые две четверти (3:4, 3:4), но смогли отыграться в двух оставшихся – 4:3, 8:5. Всего грузинская сборная провела три матча на Кубке Дуная. Кроме Словакии грузинские ватерполисты одержали победу над командами Канады (17:11) и Австралии (17:9). Турнир рассматривается как подготовка к матчам второго дивизиона Кубка мира, который примет Мальта с 7 по 13 апреля. В турнире примут участие команды 26 стран, и две лучшие получат путевку в финальную стадию Кубка мира. Грузинская сборная попала в группу А, где ее соперниками станут сборные Турции, Бразилии и Словении. Расписание матчей грузинской сборной:
21:54 05.04.2026
Кроме Словакии грузинские ватерполисты одержали победу над командами Канады (17:11) и Австралии (17:9)
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинская сборная по водному поло обыграла команду Словакии в напряженной борьбе (18:16), став победителем Кубка Дуная.
Грузинские ватерполисты проиграли первые две четверти (3:4, 3:4), но смогли отыграться в двух оставшихся – 4:3, 8:5.
Всего грузинская сборная провела три матча на Кубке Дуная. Кроме Словакии грузинские ватерполисты одержали победу над командами Канады (17:11) и Австралии (17:9).
Турнир рассматривается как подготовка к матчам второго дивизиона Кубка мира, который примет Мальта с 7 по 13 апреля. В турнире примут участие команды 26 стран, и две лучшие получат путевку в финальную стадию Кубка мира.
Грузинская сборная попала в группу А, где ее соперниками станут сборные Турции, Бразилии и Словении.
Расписание матчей грузинской сборной:
7 апреля, 13:00 – Грузия – Турция;
8 апреля, 13:30 – Грузия – Бразилия;
9 апреля, 15:00 – Грузия – Словения.
