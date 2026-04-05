Какой сегодня церковный праздник: 5 апреля 2026

05.04.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святой НиконПо церковному календарю 5 апреля поминают епископа Никона и его 199 учеников, живших и пострадавших в III веке.Родился будущий cвятой в Неаполе в семье язычника и христианки. Возмужав, служил воином, отличаясь необычайной силой и храбростью. Однажды его отряд окружили враги, и в смертельной опасности Никон, вспомнив наставления матери, помолился Богу и пообещал креститься в случае спасения.Избежав неминуемой смерти, он стал искать священника для крещения, но при массовом гонении найти христиан было не так-то просто.Ангел Божий, по преданию, воина направил к горе Ганос, где на побережье Мраморного моря скрывалось много иноков. Там Никон принял крещение и постриг и вскоре стал примером для всей братии. А через какое-то время его посвятили в сан епископа.Из-за угрозы нашествия варваров епископ с 190 иноками переселился в Неаполь, где основал обитель. К ним присоединились девять бывших соратников Никона, которые после беседы с епископом уверовали в Спасителя и крестились.Братия много лет жила мирно. Епископа и монахов казнили, когда вновь начались гонения на христиан.Филит и другие мученикиПо церковному календарю 5 апреля поминают мучеников Филита, Лидию, его жену, их сыновей Македона и Феопрепия, а также Кронида и Амфилохия, пострадавших при императоре Адриане (117-138).Филит был знатным сановником при дворе Адриана. Когда император начал преследовать христиан, он открыто исповедовал себя христианином, за что всей семьей предстал перед судом.Император отправил сановника с семьей в отдаленную область Иллирию (ныне Хорватия), приказав местному военачальнику Амфилохию силой заставить их отречься.Но христиане, стойко переносившие все пытки, воодушевили своим подвигом начальника тюрем Кронида. Он принял христианство и был брошен за это в темницу.Военачальник Амфилохий тоже был поражен силой веры христианской семьи. Уверовав, с молитвой он вошел в котел с кипящим маслом, где пытали мучеников, и чудом остался жив.Император лично прибыл в Иллирию, чтобы заставить мучеников отречься, но они предпочли умереть, прославляя Господа.Игумен Киево-ПечерскийПо церковному календарю 5 апреля поминают преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, который жил в XI веке.Священник Никон был первым учеником и другом преподобного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря.Никон пришел в Киево-Печерский монастырь в сане священника, где совершал иноческие постриги. Когда обитель стала многолюдной, Никон в поисках уединенной жизни поселился на острове Тмутаракань в безлюдном месте.Вскоре молва разнеслась о нем по тем местам, и вокруг преподобного стали собираться ученики. Так была основана обитель с церковью в честь Пресвятой Богородицы.Когда Никон вернулся в Киево-Печерский монастырь, Феодосий Печерский, постриг которого совершил в свое время преподобный, продолжал считать святого своим духовным наставником.Никон через какое-то время был поставлен игуменом обители. Прожил он до глубокой старости. Преподобный умер в родном монастыре. Похоронили его в ближних пещерах обители.ИмениныПо церковному календарю 5 апреля именины отмечают Лидия, Амфилохий, Вассиан, Василий, Георгий, Евсевий, Кронид, Лука, Никон, Македон, Пахом, Филит и Феопрепий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

