https://sputnik-georgia.ru/20260405/mitropolit-shio-pust-verbnoe-voskresene-stanet-dnem-vkhozhdeniya-spasitelya-v-nashi-dushi-297966299.html
Митрополит Шио: пусть Вербное воскресенье станет днем вхождения Спасителя в наши души
Sputnik Грузия
После кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям, заявил... 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T19:54+0400
религия
грузия
новости
вербное воскресенье
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/72/247427244_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_149beccb152b3645742672bafd45030e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24742/72/247427244_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_bdac5f2e015090ba5735bbb86dbff53e.jpg
религия , грузия, новости, вербное воскресенье, грузинская православная церковь
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вербное воскресенье должно стать днем вхождения Спасителя в души верующих, сказал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири во время проповеди в Сионском соборе.
В Грузии верующие 5 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое в стране называют Бзоба.
"Постараемся, чтобы сегодняшний праздник стал для нас днем вхождения Спасителя в наши души, чтобы с этого дня мы больше не отдалялись от Него, всегда помнили о Нем, были с Ним и жили вместе с Ним", – сказал владыка Шио.
По словам митрополита, после кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям.
Он также напомнил, что человек по своей природе склонен к переменчивости и может быстро утратить духовный подъем. По его словам, сегодня это проявляется в отдалении от веры, забвении Бога и жизни в грехе.
"Да, сегодня люди не кричат "распни Его", но часто забывают Бога, предают Его и отдаляются от Него. Через грех, зло, нечистоту, несправедливость, клевету и беззаконие вновь и вновь требуют Его страданий. Да убережет нас Бог от этого", – сказал владыка Шио.
Он призвал верующих сохранять внутренний свет, не поддаваться злу и укреплять духовное единство, назвав это основой силы и будущего общества.