Митрополит Шио: пусть Вербное воскресенье станет днем вхождения Спасителя в наши души
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вербное воскресенье должно стать днем вхождения Спасителя в души верующих, сказал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири во время проповеди в Сионском соборе. В Грузии верующие 5 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое в стране называют Бзоба. По словам митрополита, после кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям. Он также напомнил, что человек по своей природе склонен к переменчивости и может быстро утратить духовный подъем. По его словам, сегодня это проявляется в отдалении от веры, забвении Бога и жизни в грехе. Он призвал верующих сохранять внутренний свет, не поддаваться злу и укреплять духовное единство, назвав это основой силы и будущего общества.
© photo: Sputnik / Stringer — Купол церкви Сиони на фоне города Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вербное воскресенье должно стать днем вхождения Спасителя в души верующих, сказал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири во время проповеди в Сионском соборе.
В Грузии верующие 5 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое в стране называют Бзоба.

"Постараемся, чтобы сегодняшний праздник стал для нас днем вхождения Спасителя в наши души, чтобы с этого дня мы больше не отдалялись от Него, всегда помнили о Нем, были с Ним и жили вместе с Ним", – сказал владыка Шио.

По словам митрополита, после кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям.
Он также напомнил, что человек по своей природе склонен к переменчивости и может быстро утратить духовный подъем. По его словам, сегодня это проявляется в отдалении от веры, забвении Бога и жизни в грехе.

"Да, сегодня люди не кричат "распни Его", но часто забывают Бога, предают Его и отдаляются от Него. Через грех, зло, нечистоту, несправедливость, клевету и беззаконие вновь и вновь требуют Его страданий. Да убережет нас Бог от этого", – сказал владыка Шио.

Он призвал верующих сохранять внутренний свет, не поддаваться злу и укреплять духовное единство, назвав это основой силы и будущего общества.
