Митрополит Шио: пусть Вербное воскресенье станет днем вхождения Спасителя в наши души

После кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям, заявил... 05.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Вербное воскресенье должно стать днем вхождения Спасителя в души верующих, сказал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири во время проповеди в Сионском соборе. В Грузии верующие 5 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое в стране называют Бзоба. По словам митрополита, после кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в обществе проявилось особое единство, основанное на любви к Богу, церкви и общим ценностям. Он также напомнил, что человек по своей природе склонен к переменчивости и может быстро утратить духовный подъем. По его словам, сегодня это проявляется в отдалении от веры, забвении Бога и жизни в грехе. Он призвал верующих сохранять внутренний свет, не поддаваться злу и укреплять духовное единство, назвав это основой силы и будущего общества.

