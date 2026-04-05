Морошкина: Третья мировая война налицо
© video: Sputnik / Stringer
Масштабная эскалация, начавшаяся после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, затронула не только регион Ближнего Востока, но и оказала существенное влияние на государства Южного Кавказа.
Иранский кризис можно смело назвать Третьей мировой войной, и в странах, не участвующих в конфликте напрямую, ведется финансовая война, которая проявляется в повышении стоимости топлива и энергоресурсов, заявила политолог, конфликтолог, профессор Лали Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Давайте назовем вещи своими именами. Идет Третья мировая война, и в той или иной степени она затронет все страны. Если мы посмотрим, сколько стоит бензин в Грузии, уже понятное дело, что нас тоже затронуло, и то что энергоресурсы подорожали в Грузии. Если не идет прямая война, то идет экономическая, финансовая война. Надо понимать, что мы должны максимально спокойно проходить этот путь. Думаю, наше правительство держало себя очень достойно. Грузинский премьер скорбил вместе с иранцами, когда ушел один из лидеров Ирана", - заявила Морошкина.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по территории Израиля, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
