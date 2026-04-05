Мужчина задержан по обвинению в убийстве односельчанина на западе Грузии
Орудие преступления (нож) было изъято полицией в качестве вещественного доказательства 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T18:57+0400
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Сотрудники отдела полиции Самегрело – Земо Сванети задержали 59-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве односельчанина, сообщили в пресс-службе МВД. В ходе расследования установлено, что 4 апреля этого года в одном из сел Зугдидского района во время конфликта обвиняемый нанес жертве несколько ударов холодным оружием и скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений 73-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемого арестовали вскоре после совершения преступления. Орудие преступления (нож) было изъято полицией в качестве вещественного доказательства. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
18:57 05.04.2026 (обновлено: 19:15 05.04.2026)
Орудие преступления (нож) было изъято полицией в качестве вещественного доказательства
