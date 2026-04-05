Очередной позор оппозиции – Морошкина о планируемой акции протеста

Очередной позор оппозиции – Морошкина о планируемой акции протеста

Запланированная акция оппозиционного Альянса чревата их очередным позором и станет хорошим подарком для правящей партии "Грузинская мечта", заявила политолог... 05.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-05T22:59+0400

2026-04-05T22:59+0400

2026-04-05T23:03+0400

Лали Морошкина выступила на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Лучшего подарка для партии "мечты", для правительства не может быть, чем опять анонсирование такой глупости. Иногда думается, что кто-то в оппозиции работает на "мечту". Потому что такие непопулярные идеи в такое непонятное время, когда страна скорбит по Патриарху. 17 мая – День святости семьи. Кто выйдет на их акцию 26 числа?! Тут априори все закончено. Дело в том, что они (оппозиция, прим.) взяли деньги. Теперь они Брюсселю должны что-то показать, а показывать им нечего. Ничего они не достигли. И премьера, и президента Грузии везде принимают, все спокойно, экономика развивается", – заявила Морошкина. О начале двухмесячной национальной кампании мобилизации, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая – в День независимости, ранее объявили девять оппозиционных партий. В начале марта они также заявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении "сменить в стране власть". Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, лали морошкина, экспертное мнение, видео