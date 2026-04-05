Присяжные признали тиктокершу из Тбилиси виновной в убийстве мужа

Обвиняемая нанесла ножевое ранение своему мужу, от которого 22-летний мужчина скончался в больнице 05.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-05T13:26+0400

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Суд присяжных единогласно признал 25-летнюю тиктокершу Теклу Герсамия виновной в убийстве своего мужа Луки Дараселия, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Убийство произошло в августе 2025 года в Тбилиси. Герсамия не признала себя виновной. Версия защиты заключалась в том, что Дараселия покончил жизнь самоубийством. Среди доказательств, рассмотренных в суде, была аудио-видеозапись, полученная следователем, на которой Герсамия признается в убийстве. Впоследствии она отказалась от этих слов. Герсамия заявила, что подверглась психологическому насилию в отделении полиции, поэтому и призналась в убийстве. Что касается заседания по назначению наказания, то информация о дате его проведения станет известна позднее. На этом заседании судья Нино Начкебия на основании обвинительного вердикта, вынесенного присяжными заседателями, должна определить вид и меру наказания для подсудимой. В ходе расследования, проведенного министерством внутренних дел, было установлено, что 22 августа в Тбилиси обвиняемая нанесла ножевое ранение своему мужу, от которого 22-летний мужчина скончался в больнице. В тот же день полиция задержала женщину.

