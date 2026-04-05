Российское ПВО за ночь сбили около 90 украинских дронов над регионами
Российское ПВО за ночь сбили около 90 украинских дронов над регионами
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, территорию РФ 05.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-05T10:25+0400
2026-04-05T10:25+0400
2026-04-05T14:01+0400
ТБИЛИСИ, 5 апр – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили около 90 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, территорию РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, тбилиси, украина, донбасс, владимир путин, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
Российское ПВО за ночь сбили около 90 украинских дронов над регионами
10:25 05.04.2026 (обновлено: 14:01 05.04.2026)
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, территорию РФ
ТБИЛИСИ, 5 апр – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили около 90 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 22:00 4 апреля до 8:00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские войска регулярно обстреливают и атакуют различными способами, в том числе посредством БПЛА, территорию РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.