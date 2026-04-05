Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии
09:01 05.04.2026 (обновлено: 19:19 05.04.2026)
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. В Грузии верующие 5 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое в стране называют Бзоба.
Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считают символом будущего воцарения Бога.
© Sputnik / STRINGER — Вербное воскресенье в столице Грузии в условиях карантина. Верующие в храме Святой Троицы Самеба
В Бзоба по традиции во всех храмах проводят богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (по-грузински – бза). Службу в храме Сиони в 10:00 проведет местоблюститель патриаршего престола владыка Шио. После богослужения состоится панихида покойного Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Патриархия Грузии уже не один год в преддверии Бзоба призывает население выращивать самшит, внесенный в Красную книгу, самостоятельно, а не уничтожать его. Тем более, что к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.
Вход Господень в Иерусалим
В Евангелии сказано, что Иисус направился в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, после чудесного воскрешения Лазаря.
© photo: Sputnik / Stringer — Иисус Христос изображение на входе в церковь Анчисхати
Спаситель въехал в Иерусалим на молодой ослице, а люди встречали Его как царя, расстилали перед Христом свою верхнюю одежду, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!"
Ликование толпы было вызвано чудом, совершенным накануне Христом. Воскресив Лазаря, Он тем самым доказал свое право называться Божьим Сыном.
Однако все те, кто радостно встречал Иисуса в Вербное воскресенье, через несколько дней с криками ярости бросали в Него камни и требовали Его распятия. Поэтому Вербное воскресенье – это и торжественный, и светлый праздник, но в то же время грустный и трагичный.