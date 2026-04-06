Число заключенных в Грузии приблизилось к 11 тысячам

В Грузии отбывают наказание иностранные граждане 65 стран 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. По данным на 1 марта 2026 года в грузинских тюрьмах содержалось 10 927 заключенных, среди которых 539 женщин, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Согласно последним данным, на 1 марта в тюрьмах Грузии находилось 0,31% всех жителей страны. При этом только для 3 496 заключенных это уже не первый тюремный срок, остальные – оказались в тюрьме впервые. Основная часть заключенных – это совершеннолетние граждане в возрасте от 18 до 69 лет. Также в тюрьмах содержались 120 несовершеннолетних и 82 человека старше 70 лет. Из общего числа заключенных осужденные за различные преступления составляют 76,7%, остальные – ждут своего приговора. При этом по состоянию на март 2026 в 14 тюрьмах Грузии осталось всего 882 свободных места. Уже переполнены три тюрьмы, где число заключенных превысило установленный лимит. Из общего числа заключенных 14,4% – иностранные граждане 65 стран. При этом большинство иностранных заключенных это граждане Турции, России, Азербайджана, Украины и Ирана. Из общего числа иностранных заключенных на 1 марта в тюрьмах Грузии содержались 1 несовершеннолетний иностранец и 168 женщин.

