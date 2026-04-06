https://sputnik-georgia.ru/20260406/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-tbilisi--poslednie-tendentsii-297967453.html

Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси – последние тенденции

Sputnik Грузия

В феврале 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T11:58+0400

грузия

экономика

новости

недвижимость в тбилиси

недвижимость

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264810130_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_22627736fad10d60d51ab611f121174d.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в феврале 2026 года остается высоким как на первичном, так и на вторичном рынке , говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, в феврале в грузинской столице продано 3,8 тысячи квартир. При этом продажи на вторичном рынке выросли на 19,2%, а на первичном – на 11,2%. В феврале 2025 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 398 долларов. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 304 доллара. По данным аналитиков, объем продаж квартир в январе-феврале 2026 года вырос на 16,7% и составил 595 миллиона долларов, при этом число проданных квартир выросло на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшее количество квартир в январе-июне 2025 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Чугурети, Мтацминда и Вашлиджвари. Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 3 036 долларов, а самая низкая в районе Вашлиджвари – 1 040 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

